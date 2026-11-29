Эксперт оценил возможную страховую пенсию Деда Мороза в 38 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

«Если оформить Деда Мороза по всем правилам пенсионного законодательства России 2026 года, его страховая пенсия составит около 38 017 рублей в месяц», – заявил Сафонов ТАСС.

Расчет производился исходя из 45-летнего трудового стажа, который соотнесен с периодом современной истории Великоустюгского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с 1981 по 2026 год.

За это время волшебник мог бы накопить 172 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Экономист добавил, что при расчете учитывалась средняя зарплата руководителя регионального или муниципального музея, которая достигает 95 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Пенсия рассчитывается с учетом стоимости одного пенсионного балла в 156,76 рубля, базовой фиксированной выплаты в 9 584,69 рубля и районного коэффициента 1,15.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средний размер пенсии по старости в России составил более 27,3 тыс. рублей. Кадровые эксперты рассказали о зарплатах Дедов Морозов и Снегурочек. Вакансию и.о. Бабы Яги с окладом 250 тыс. рублей открыли в Сочи.