Tекст: Катерина Туманова

В начале марта США и Израиль начали бомбардировки Ирана. В ответ Тегеран запустил баллистические ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Тогда же основатель SpaceX Илон Маск узнал о двух случаях несанкционированного использования его спутникового интернета. Иран применял Starlink в военной кампании против американских сил, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, Маску стало известно, что американские военные запускали дроны с помощью Starshield – военизированной версии Starlink, предназначенной только для наземных операций. По данным издания, военные использовали более дешевый тарифный план.

В январе украинские военные попросили Маска ограничить использование терминалов связи после того, как Украина получила видеозапись и обломки российского беспилотника «Италмас», оснащенного терминалом Starlink. В результате этих инцидентов были уволены как минимум два руководителя SpaceX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Анпилогов заявил о растущих ограничениях компании SpaceX на военное применение системы Starlink.

Илон Маск выступил против использования гражданской спутниковой сети для наступательных операций. В октябре предприниматель назвал спутники Starlink законной целью ответного удара в случае их применения для наступательных атак.