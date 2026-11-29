МВД назвало порядок действий при потере доступа к Госуслугам

Tекст: Катерина Туманова

При потере контроля над учетной записью следует немедленно проверить историю входов в аккаунт.

«На портале «Госуслуги» выйти из всех активных сессий, сменить пароль, проверить историю входов и отключить подозрительные устройства», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве призвали использовать для защиты профиля сложный уникальный пароль. Кроме того, пользователям настоятельно рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию.

Правоохранители напомнили о необходимости сохранить все доказательства преступления. Пострадавшим следует зафиксировать номера телефонов злоумышленников, сделать скриншоты переписки и записи звонков, после чего обратиться в полицию для оформления факта несанкционированного доступа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщили о краже учетных записей россиян на портале «Госуслуги» под видом администраторов домовых чатов.

Также ведомство предупредило о рассылке мошенниками фишинговых ссылок от имени Федеральной налоговой службы.

В сентябре эксперт по безопасности Садовский назвал неожиданную смену телефона или почты главным признаком взлома учетной записи.