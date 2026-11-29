МИД: Россия представит в ОБСЕ причины украинского кризиса

Tекст: Вера Басилая

«Мы намерены продолжить продвигать наши принципиальные оценки украинского кризиса и его первопричин», – заявил Полянский в ответ на вопрос о позиции российской делегации.

Дипломат отметил серьезный настрой Москвы, добавив, что российская сторона подготовила «некоторые наработки, которые мы планируем предложить остальным». При этом он выразил сомнение в аналогичном подходе европейских участников, передает РИА «Новости».

«Высока вероятность того, что в Лугано мы столкнемся с токсичной атмосферой и русофобскими заявлениями со стороны ряда западных стран. Нет у нас иллюзий и в отношении вероятности поддержки каких-либо наших инициатив», – сказал постпред.

По его словам, для отдельных стран ЕС и НАТО достаточен сам факт того, что инициатива исходит от России, чтобы ее не поддержать, поэтому серьезных консенсусных документов и итогов от встречи в Лугано ждать не стоит.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет 3-4 декабря в Лугано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о назначении заместителя министра Александра Грушко главой российской делегации на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В середине месяца постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о скатывании председательствующей в организации Швейцарии к позициям Евросоюза в принципиальных вопросах.

Мария Захарова сообщила об отсутствии участия в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в рабочем графике главы МИД Сергея Лаврова.