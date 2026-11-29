CAS обосновал допуск хоккеистов из России на примере сборной Израиля

Tекст: Катерина Туманова

Суд опубликовал мотивировочную часть решения, в которой указал на перенос чемпионата мира 2025 года во втором дивизионе из Австралии в Сербию ради участия израильской команды. Годом ранее федерация пересмотрела отстранение израильтян и проработала меры безопасности для каждого турнира, передает РИА «Новости».

Арбитры пришли к выводу, что IIHF не доказала необходимость отстранения российских сборных и не рассмотрела менее жесткие меры. Суд признал недопуск необоснованной дискриминацией.

«Сохранение отстранения российских сборных само по себе было одной из целей подхода, избранного IIHF», – говорится в решении.

В конце октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к турнирам. Однако в середине ноября федерация сообщила о пропуске российской командой молодежного чемпионата мира из-за ограничений со стороны Канады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация хоккея России (ФХР) назвала юридически несостоятельными аргументы Международной федерации хоккея (IIHF) для обжалования решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Министр спорта и председатель ОКР Дегтярев заявил о намерении подать в суд на IIHF из-за проведения молодежного чемпионата мира в Канаде без участия российской сборной.

На прошлой неделе Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) отклонила протест IIHF на состав судей по делу о допуске российских сборных.