ОДКБ утвердила план работы по биобезопасности до 2028 года

Tекст: Катерина Туманова

«Биологическая безопасность вошла в число приоритетов ОДКБ в силу очевидных угроз: пандемия COVID-19, сохраняющиеся вопросы о происхождении патогенов, что подтвердило необходимость коллективного ответа на биологические риски. В 2026 году по инициативе российского председательства это направление закреплено как одно из ключевых», – заявил Масадыков ТАСС.

Уже создан координационный совет организации по биобезопасности, утвержден план работы до 2028 года. Статус базовой научно-исследовательской организации присвоен российскому противочумному институту «Микроб» Роспотребнадзора.

Масадыков добавил, что президент России Владимир Путин поручил подготовить проект соглашения о совместном оперативном реагировании на эпидемиологические угрозы.

Кроме того, проводятся учения, в том числе «Барьер-2026», где отрабатывается реакция на биологические риски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин отметил активизацию партнерства стран организации в сфере биологической безопасности, а также интерес стран ОДКБ к совместному реагированию на риски эпидемий.

Масадыков заявил, что ОДКБ внедрила российский опыт борьбы с дронами на СВО в подготовку войск.

