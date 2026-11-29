Посол Дедов раскрыл планы США закрепиться у северных границ Ирана

Tекст: Катерина Туманова

«Цель Вашингтона – закрепиться на северных границах Ирана с Арменией и взять под контроль путь из Центральной Азии в Европу, частью которого должен стать «маршрут Трампа», – передает ТАСС слова дипломата в интервью иранской газете Farhikhtegan.

По его словам, Вашингтону не интересен равноправный транзит между Азербайджаном и Нахичеванью через юг Армении. Истинная цель Запада заключается в вытеснении России и Ирана из региона и создании подконтрольной инфраструктуры у их границ.

В ответ на эти действия Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном. Как отметил посол, взаимодействие будет развиваться, в том числе в рамках региональной платформы «3+3», которая объединяет Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Иран и Турцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян 23 ноября дал старт строительству «Маршрута Трампа» в Армении.

председатель парламента Ирана Галибаф рассказал о просьбе Вашингтона к Москве выступить посредником на переговорах с Тегераном.

В июне замминистра иностранных дел России Галузин сообщил о прохождении проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа» в Армении через зону ответственности российских пограничников.