Востоковед Маслов: Мао Цзэдун в 1949 году «высиживал» договор с СССР

Tекст: Катерина Туманова

«Мао не собирался уезжать из Москвы, он «высиживал» договор с СССР и хотел, чтобы всё было закреплено в конкретных документах», – заявил Маслов в эфире радио «Sputnik».

По его словам, Сталин опасался чрезмерной самостоятельности Мао Цзэдуна и его контактов с американцами. Китайский лидер стремился не допустить, чтобы СССР воспринимал Китай как государство, не имеющее внешнеполитических возможностей.

Маслов отметил, что во время первой встречи с лидером СССР Китай сообщил об отказе устанавливать дипотношения с Британией, показывая, что Советский Союз является главной страной для взаимодействия.

По словам востоковеда, пока Мао «высиживал» свое, Сталин был уверен в том, что время играет ему на пользу.

«В 1949 году, после почти месяца его пребывания в Москве, это все меньше напоминало государственный визит. Собеседники уже устали друг от друга и фактически не добились ничего – это классическая азиатская система ведения переговоров», – объяснил востоковед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца было отмечено использование Китаем советской идеи автономий при полном отказе от права выхода из страны.

Летом сообщалось о планах Пекина ввести ограничения на выезд граждан из КНР по примеру СССР.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как советская разведка сорвала покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта.