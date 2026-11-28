Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сказано в сообщении.

Росавиация отметила, что возможны корректировки в расписании рейсов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили в течение субботы 83 украинских дрона над шестью регионами России, при этом за ночь были уничтожили 1246 украинских дронов над страной. В пятницу аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию для безопасности полетов.