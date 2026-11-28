Замглавы фракции АдГ Фронмайер запланировал весенний визит в Россию

Tекст: Вера Басилая

Заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер планирует встретиться с российскими представителями грядущей весной, передает ТАСС.

«Я уже с нетерпением жду того, чтобы весной отправиться на дипломатические переговоры с Россией и представлять интересы немцев», – написал Фронмайер в соцсети «Х».

Депутат также опроверг сообщения прессы о разногласиях внутри АдГ по вопросу возобновления поставок российского газа. По его словам, слухи являются примитивной пропагандой, вызванной страхом перед осознанием гражданами ФРГ возможности снова получать выгодное топливо из России вместе с партией.

Ранее политик подчеркивал ожидание проведения трехстороннего экономического форума с участием России, США и Германии во втором квартале 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца баллотироваться на выборах на Украине.

Внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

В прошлом месяце Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.