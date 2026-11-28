Мишустин подписал распоряжение о предельном росте платы за ЖКУ на 2027 год

Tекст: Вера Басилая

В России утвердили новые значения предельного роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ официально устанавливает верхнюю планку повышения стоимости ЖКУ на следующий год, следует из распоряжения, которое подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Внедренный кабинетом министров механизм предусматривает строгое ограничение роста именно совокупной платы за все получаемые коммунальные услуги. Ограничение не применяется к тарифам на каждую профильную услугу в отдельности.

Документ устанавливает для каждого субъекта России собственный индивидуальный индекс изменения размера вносимой гражданами платы. Помимо базовых значений, для каждого региона закреплено максимально допустимое отклонение от утвержденного индивидуального показателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 5,8 млрд рублей на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан.

В прошлом месяце председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести анализ индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах.

В сентябре юрист Михаил Лаврухин объяснил механизм проверки начислений за услуги и способы оспаривания неправомерных сумм в квитанциях.