Экс-президент Казахстана Назарбаев рассказал о согласовании КТК с Ельциным

Tекст: Вера Басилая

Проект соглашения о создании Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Россия, Казахстан и Оман подписали в 1992 году, однако из-за споров об условиях допуска частных компаний окончательную форму документ приобрел в 1996 году. Для решения вопроса Нурсултан Назарбаев прибыл к Борису Ельцину, который лежал в Кремлевской больнице, сообщают «Вести».

«Прямо в палате сели, я говорю: «Борис Николаевич, очень с серьезным разговором пришел, извините, что в больницу, но время не терпит». Разложил карту, показал – вот нефтепровод проходит через российскую территорию и приходит туда», – рассказал Назарбаев.

По его словам, Ельцин сразу позвонил премьер-министру Виктору Черномырдину и спросил, выгоден ли северо-каспийский нефтепровод для страны. Услышав утвердительный ответ, российский лидер подписал документы.

Система КТК протяженностью 1,5 тыс. километров является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона. Трубопровод соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. На него приходится более 80% нефтяного экспорта республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские предприятия способны производить около 97% оборудования, необходимого для работы Каспийского трубопроводного консорциума.

В субботу технический директор Каспийского трубопроводного консорциума Игорь Лисин анонсировал доставку нового выносного причального устройства из ОАЭ.

Осенью работа терминала под Новороссийском прерывалась из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом.