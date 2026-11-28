Первый энергоблок АЭС «Бушер» подключили к единой энергосети Ирана

Tекст: Вера Басилая

После успешного завершения ежегодного ремонта и топливных операций энергоблок был вновь подключен к единой энергосистеме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

АЭС «Бушер» является единственной атомной электростанцией в Иране. Ее первый энергоблок был построен с участием России и подключен к сети в 2011 году. В настоящее время при участии Росатома ведется строительство второго и третьего энергоблоков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе иранская сторона санкционировала проведение всех запланированных инспекций Международного агентства по атомной энергии на атомной электростанции «Бушер» в 2026 году.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о продолжении строительства этой АЭС.

В июле глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о временной приостановке процесса восстановления численности персонала на объекте после серии недавних ударов.