Tекст: Вера Басилая

Актер и режиссер Денис Хуснияров возглавит «Электротеатр Станиславский», передает ТАСС со ссылкой на близкий к Департаменту культуры Москвы источник. Сбор труппы, на котором коллективу представят нового художественного руководителя, назначен на понедельник.

«Решение по Электротеатру принято. Новый худрук – Денис Хуснияров», – сообщил собеседник агентства.

С 2013 года театром руководил Борис Юхананов, который ушел из жизни в августе 2025 года. Фактически до настоящего времени учреждение существовало без творческого лидера.

Денис Хуснияров родился в Перми, окончил актерско-режиссерский курс СПбГАТИ. Он ставил спектакли в Театре на Таганке, БДТ имени Товстоногова, Театре Маяковского и Театре имени Ленсовета. С 2023 года режиссер является художественным руководителем самарского театра «СамАрт». Сохранит ли он эту должность после назначения в Москву, не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ляйсан Мишарина стала первым заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Народного артиста России Ильдара Абдразакова назначили директором Михайловского театра.

В прошлом году ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова.