В Солнечногорске четверых подростков задержали за хулиганство и разбой

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)», – приводит сообщение Следственного комитета ТАСС.

В ведомстве уточнили, что задержанным от 14 до 16 лет. По данным следствия, они систематически вступали в конфликты с жителями Солнечногорска, угрожали им и применяли насилие.

Следователи установили, что 25 ноября подозреваемые по предварительному сговору напали на сверстника, чтобы похитить его имущество. При нападении они использовали аэрозольный пистолет.

В ближайшее время подросткам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи также устанавливают другие возможные эпизоды их противоправной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре столичная полиция задержала шестерых подростков за стрельбу из сигнального пистолета при попытке проникнуть на крышу высотки.

В августе в Московской области двух несовершеннолетних девушек задержали по подозрению в убийстве мальчика.

В апреле Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте против 16-летнего жителя Подмосковья из-за поджогов на железной дороге.