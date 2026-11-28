В ЛНР направили более 200 млн рублей на создание модульных библиотек

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Библиотеки нашего региона становятся настоящими центрами культурного досуга, куда хочется приходить всей семьей», – заявил Пасечник в «Максе». Он добавил, что библиотеки созданы по нацпроектам «Культура» и «Семья».

Обновленные площадки открыты в Северодонецке, Антраците, Горском, Стаханове и других городах. Они оснащены высокотехнологичной цифровой техникой, зонами отдыха и новыми изданиями.

Еще четыре библиотеки республики прошли федеральный отбор на предоставление субсидии. В 2027 году ремонт и оснащение проведут в Ровеньках, Алчевске, Перевальске и Красном Луче.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Пасечник отметил масштабное восстановление инфраструктуры региона с 2022 года.

В 2025 году он сообщил о завершении ремонта ключевых спортивных объектов в ЛНР.

В 2024 году в Стаханове в рамках нацпроекта «Культура» открылась модернизированная библиотека.