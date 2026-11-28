Суд арестовал мать умершей от истощения пятилетней девочки в Вологде

Tекст: Вера Басилая

Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 25 января 2027 года, передает РИА «Новости».

В четверг Следственное управление СК по Вологодской области сообщило о смерти пятилетней девочки от истощения. В семье воспитывались 12 детей в антисанитарных условиях. Семилетний брат погибшей попал в больницу в истощенном состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу суд арестовал отца погибшего ребенка. Следователи подали ходатайство об аресте родителей.

В четверг в Вологде возбудили уголовные дела после смерти пятилетней девочки от истощения.