В Донецке скончалась мать первого главы ДНР Захарченко

Tекст: Вера Басилая

Директор школы № 4 – Кадетского корпуса имени А. В. Захарченко Оксана Целиковская сообщила о смерти матери первого главы Донецкой народной республики Тамары Захарченко, передает ТАСС.

«Да, Тамара Федоровна сегодня утром умерла. Она уже в последнее время достаточно плохо себя чувствовала», – сказала Целиковская.

Александр Захарченко был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году и командовал подразделением ополчения ДНР. В ноябре 2014 года он одержал победу на выборах главы республики. Захарченко был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка и посмертно удостоен звания Героя ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд в июне 2024 года вынес приговоры по делу о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы.