Tекст: Тимур Шайдуллин

«Примерно 97% того оборудования, которое используется в Каспийском трубопроводном консорциуме – мы столько можем производить в России», – сообщил Новак в документальном фильме к юбилею организации, передает РИА «Новости». Вице-премьер напомнил, что в стране реализуется масштабная программа импортозамещения.

Нефтепроводная система консорциума является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Она выступает основным экспортным каналом для Казахстана, обеспечивая более 80% поставок страны за рубеж.

Трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Акционерами консорциума выступают Россия, Казахстан, а также структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, совместного предприятия «Роснефти» и Shell.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу технический директор Каспийского трубопроводного консорциума Игорь Лисин анонсировал доставку нового выносного причального устройства из ОАЭ.

Осенью работа терминала под Новороссийском прерывалась из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

Летом глава американской корпорации Chevron Майк Вирт назвал маловероятной длительную остановку работы трубопровода.