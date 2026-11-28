Ветеран КГБ Егоров: Горбачев не позволил разоблачить Яковлева как агента ЦРУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Яковлев был завербован ЦРУ в конце 1950-х годов во время стажировки в США. В дальнейшем он действовал, по моей оценке, не столько по формальному заданию, сколько из внутренней убежденности и стремления уничтожить наш общественный строй и ликвидировать Советский Союз сверху», – рассказал Егоров в интервью журналу «Национальная оборона», текст которого передает РИА «Новости».

По линии контрразведки удалось получить информацию о поддержке Яковлева американскими спецслужбами во время поездок за рубеж. На основе этих данных была составлена подробная записка о враждебной деятельности политика, которую председатель КГБ Владимир Крючков доложил Горбачеву.

Президент СССР пытался замять этот вопрос, хотя Крючков дважды возвращался к нему на встречах. Испуганный Яковлев был вынужден покинуть высокие посты, однако санкции на глубокую разработку и арест Горбачев так и не дал.

Александр Яковлев работал в аппарате ЦК КПСС с 1953 года, а в 1987–1990 годах был членом Политбюро. Вместе с Горбачевым он руководил проведением либеральных политических реформ в Советском Союзе, за что получил неофициальный титул «архитектор перестройки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полковник КГБ СССР в отставке Алексей Егоров рассказал о выявлении предателей под видом сотрудника американского посольства в Москве.

Ветеран госбезопасности заявил о хранении материалов об агентах США в Советском Союзе непосредственно у директора ЦРУ.

Ранее сенатор Владимир Джабаров отметил невозможность предотвращения распада СССР силами КГБ из-за неожиданного предательства в высших эшелонах власти.