В ЛНР задержали местного жителя за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники УФСБ пресекли деятельность гражданина Украины, который занимался сбором данных военного характера и оказывал помощь иностранной спецслужбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Выяснилось, что житель Свердловского района ЛНР передавал СБУ сведения о дислокации военнослужащих и техники Вооруженных сил России. Эта информация предназначалась для планирования артиллерийских ударов по российским объектам.

Кроме того, задержанный по собственной инициативе создавал видеоролики в Свердловске, имитируя поддержку киевских властей местным населением, и отправлял этот контент украинским пропагандистам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. В настоящее время ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре сотрудники ФСБ задержали студента из ЛНР, передававшего СБУ данные о дислокации российских военнослужащих.

В августе жителя республики арестовали за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о местах расположения российской армии и техники.

Ранее подозреваемый в государственной измене житель ЛНР признался в передаче украинской разведке секретных сведений о правоохранительных органах региона.