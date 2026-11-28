Министр обороны Белоусов вручил орден Суворова 45-й бригаде спецназа ВДВ

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны совершил рабочую поездку в войска Московского военного округа, где вручил орден Суворова 45-й гвардейской отдельной бригаде специального назначения ВДВ. Глава ведомства назвал эту награду заслуженной оценкой героического пути соединения, подтверждающей мужество его личного состава и значительный вклад в защиту национальных интересов страны, сообщает Минобороны.

«Сегодня военнослужащие бригады успешно решают важные задачи в ходе специальной военной операции. Неизменно демонстрируют отличную выучку и силу духа. Уверенно следуют девизу «Побеждает сильнейший!». Убежден, что и впредь 45-я бригада будет служить образцом воинской доблести, самоотверженности и мужества», – отметил Андрей Белоусов.

В завершение мероприятия министр также вручил государственные награды отличившимся бойцам за отвагу и образцовое исполнение воинского долга.

В Минобороны напомнили, что за свою 30-летнюю историю бригада выполняла миротворческие задачи в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии, участвовала в контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру, а также действовала в Сирии и Киргизии. С самого начала спецоперации десантники 45-й бригады сражаются на самых сложных и ответственных направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Министерство обороны сообщило о вручении ордена Суворова 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр».

В августе Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие российским военнослужащим.

Летом министр обороны вручил орден Суворова объединению группировки «Центр» за массовый героизм.