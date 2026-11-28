Путин назвал основные задачи развития и модернизации подводных сил ВМФ

«Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота, формировать сбалансированные, оснащённые современным вооружением, мобильные соединения, способные эффективно выполнять поставленные задачи в условиях динамично меняющейся военно-политической обстановки», – заявил Путин. Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что строительство многоцелевых атомных подлодок проекта «Ясень-М» ведется в рамках принятой в прошлом году Стратегии развития Военно-морского флота, программы кораблестроения и других программ.

Первой задачей президент назвал модернизацию и расширение промышленных мощностей, восстановление критически важных компетенций и укрепление кадрового потенциала. По его словам, это необходимые условия для строительства современных подводных кораблей.

«Следует более активно внедрять новые технологии, использовать прорывные конструкторские и инженерные решения, а для этого все цепочки кооперации – верфи, предприятия ОПК и смежники – должны работать быстро и слаженно, обеспечивать своевременную поставку качественных комплектующих, оборудования и материалов», – подчеркнул Путин.

Второй приоритет связан с совершенствованием вооружения на фоне изменений стратегии и тактики боевых действий на море. Наряду со строительством подлодок разных типов президент призвал планомерно улучшать характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет. «Это позволит наращивать ударные возможности корабельных группировок для решения боевых задач в любом районе Мирового океана», – отметил он.

Третьей задачей Путин назвал рациональное использование средств, выделяемых на развитие флота. Государство продолжит направлять на эти цели серьезные финансовые ресурсы, которые необходимо сосредоточить на приоритетных направлениях. Президент также призвал привлекать к сотрудничеству высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса там, где это возможно и результативно.

«Уверен, что, совершенствуя подводный флот и ВМФ в целом, эффективно объединяя потенциал нашей промышленности, науки, индустрии и бизнеса, мы решим поставленные задачи, будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане», – заключил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин на совещании по развитию группировки атомных подводных лодок заявил о необходимости активного внедрения прорывных инженерных решений в отечественное кораблестроение. Глава государства рассказал о намерении России продолжить наращивать боевой потенциал подводного флота. Президент отметил способность многоцелевых субмарин проекта «Ясень-М» решать задачи в любом районе Мирового океана.