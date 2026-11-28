Tекст: Тимур Шайдуллин

«Любое место, в котором образуется угроза для нас, в какой бы стране мира оно ни было, будет для нас законной целью и будет поражено», – приводит слова Хейдари РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

Ранее депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки предупреждал, что страна может атаковать базы США в Европе в случае возобновления агрессии. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в конце октября дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы, подчеркнув, что ответ не должен иметь географических ограничений.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила встречными атаками. Несмотря на наблюдаемое сейчас затишье, конфликт остается неурегулированным, сохраняются риски возобновления боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны США передислоцировало основную часть военнослужащих из Бахрейна после разрушительных иранских ударов.

В пятницу директор разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман выступил за нанесение Израилем удара по Ирану без участия США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с сопротивлением планам нового удара по Ирану со стороны части израильских силовиков и администрации президента США.