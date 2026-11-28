Tекст: Тимур Шайдуллин

В петербургской школе проводят санитарно-эпидемиологическое расследование после вспышки очага гриппа, ОРВИ и острой кишечной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Очное обучение в школе приостановлено. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведены дезинфекционные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Камчатке завели уголовное дело после вспышки кишечной инфекции среди учеников одной из школ Петропавловска-Камчатского.

В июне вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в оздоровительном учреждении под Калининградом.

В апреле в одной из екатеринбургских гимназий нашли сальмонеллез у 22 школьников.