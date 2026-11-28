Вологодский суд на два месяца арестовал отца умершей от истощения девочки

Tекст: Вера Басилая

Вологодский городской суд арестовал на два месяца отца умершей от истощения девочки, передает РИА «Новости».

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия до 25 января 2027 года», – огласила решение судья.

В четверг региональное управление Следственного комитета сообщило, что в вологодской семье в антисанитарных условиях воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Ведомство возбудило дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Следственный комитет России сообщил о подаче ходатайства об аресте отца и матери скончавшегося ребенка.

Объединенная пресс-служба судов региона заявила об умышленном лишении пищи умершей пятилетней девочки со стороны родителей.

В четверг управление Следственного комитета по Вологодской области возбудило уголовные дела после смерти малолетней от истощения.