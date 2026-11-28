Bloomberg: Власти США закрыли банк с активами на 5,9 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Банкротство финансовой организации стало самым крупным в стране за последние два года, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По оценкам Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC), закрытие United Fidelity обойдется американскому фонду страхования вкладов в 1,8 млрд долларов. Совокупные активы банка по состоянию на конец сентября составляли около 5,9 млрд долларов, а депозиты оценивались примерно в 5,4 млрд долларов.

Банкротство United Fidelity стало крупнейшим в Соединенных Штатах со времени закрытия банка Republic First в апреле 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в США выявили факты отказа крупнейших банков в обслуживании клиентов по политическим и религиозным мотивам.

Также Международный валютный фонд предупредил о риске роста американского госдолга до 140% ВВП к 2031 году.

Кроме того, министерство финансов США отметило снижение объема российских вложений в американские государственные облигации.