Tекст: Дмитрий Зубарев

Гастроли студентов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) организованы Русским домом во Вьентьяне при поддержке Общественного совета при Россотрудничестве. Как сообщает РИА «Новости», зал на 750 человек не смог вместить всех желающих, поэтому на улице установили LED-экран для прямой трансляции.

На открытии присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел, министр культуры и туризма Лаоса Суансаван Винякет и министр технологий и коммуникаций Сантисук Сималавонг.

«Надеюсь, что нынешние гастроли послужат дальнейшему сотрудничеству между цирковыми коллективами и учебными заведениями двух стран… Для нас также очень важно налаживание взаимных стажировок молодых артистов двух стран», – сказал руководитель Русского дома Александр Радьков.

Здание Лаосского цирка было построено в 1965 году и реконструировано в 80-х годах при помощи советских специалистов. Делегацию артистов возглавила режиссер и хореограф Наталья Высоцкая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил о давлении на зарубежных артистов из недружественных стран из-за участия в российских фестивалях.

Также Запашный отметил возможность стать укротителем животных без принадлежности к цирковой династии.

Кроме того, российская воздушная гимнастка Дарья Руденко взяла гран-при XII Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка» в Саратове.