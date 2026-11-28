Tекст: Дмитрий Зубарев

Организатором выступает Российский детско-юношеский центр при поддержке Минпросвещения. Мероприятие посвящено пятилетию проекта «Навигаторы детства» и 10-летию Росдетцентра, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Владимира Путина к участникам форума.

«Сегодня эта престижная награда вновь вручается советникам директоров по воспитанию общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций страны. Тем, кто помогает ребятам поверить в себя, обрести надёжные духовно-нравственные, семейные, ценностные ориентиры, оказывает им поддержку в нестандартных жизненных ситуациях», – отметил глава государства в своем обращении.

В рамках форума состоится церемония награждения 16 лучших специалистов по воспитанию со всей страны. В мероприятии участвуют более 60 делегатов из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Узбекистана и Таджикистана.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что в центре выстроенной в России системы воспитания находится личность ребенка. Он поблагодарил советников за их труд. Директор Росдетцентра Александр Кудряшов отметил, что международный статус форума подтверждает высокую эффективность отечественной системы воспитания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о масштабировании института советников директоров по воспитанию на все отечественные школы и колледжи.

Ранее в Москве объявили победителей четвертой Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания».

В рамках форума представили Кодекс «Новой философии воспитания».