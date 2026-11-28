Захарова: ООН нужен капитальный ремонт вместо плавного реформирования

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Эта организация теперь уже требует не плавного реформирования, и даже, может быть, мало будет реформирования не плавного, а такого глобального. Уже нужен ремонт этой организации капитальный», – приводит слова Захаровой ТАСС со ссылкой на эфир радио «Комсомольская правда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мария Захарова заявила о необходимости капитального ремонта ООН вместо постепенного обновления из-за попыток перестройки организации отдельными странами.

В воскресенье официальный представитель МИД отметила необходимость очистки структур ООН от скопившейся «грязи» в ходе предстоящей реформы.

В сентябре дипломат выступила за сохранение Организации Объединенных Наций в качестве эффективного инструмента для решения насущных мировых проблем.