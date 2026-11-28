Зрительница подала жалобу в Следственный комитет на Shaman из-за гитары

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поводом для обращения стал номер артиста на юбилейном концерте в Кремлевском дворце 22 ноября, в ходе которого он попытался поцеловать струны гитары музыканта из своей команды. Видеозапись выступления распространилась в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Заявительница сообщила о подаче обращения в Следственный комитет в своих соцсетях, прикрепив скриншот. «Нишевое хобби – писать заявы на Шамана в Следственный комитет», – отметила девушка.

Сам певец объяснил свои действия перевоплощением в рок-музыканта. По его словам, критики вырвали эпизод из контекста и не оценили общую драматургию шоу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее певец Ярослав Дронов (Shaman) назвал внимание Главного управления разведки Министерства обороны Украины доказательством правильности выбранного творческого курса.

Также он не исключил записи своих известных песен на иностранных языках.

Кроме того, челябинский певец и композитор Александр Незванов потребовал через суд 100 тыс. рублей от Дронова из-за нарушения авторских прав.