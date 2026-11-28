Турецкий эксперт объяснил продление контракта с Газпромом прагматизмом Анкары

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Соглашение свидетельствует о прагматизме во внешней политике Турции. Продление контракта на три года при тех же условиях поставок показывает, что Турция рассматривает российский природный газ как безопасную гавань и не собирается менять свою внешнюю политику», – приводит слова Озана Ормеджи ТАСС.

По мнению эксперта, новые договоренности помогут Анкаре избежать энергетического кризиса, а Москве дадут значительную выгоду и доступ к западному рынку. Политолог подчеркнул, что республика не допустит стратегического разрыва отношений с Россией.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что «Газпром» и турецкая государственная компания Botaş договорились о продлении поставок газа на прежних условиях. Кроме того, «Новатэк» начнет поставлять сжиженный природный газ в республику с 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил о проведении консультаций с вице-премьером Александром Новаком по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер и Байрактар обсудили в Москве перспективы взаимодействия.

Ранее Байрактар заявил о продлении контракта турецкой компании Botaş с «Газпромом» на поставку трубопроводного газа.