Tекст: Тимур Шайдуллин

С 1 января 2027 года в Белоруссии изменится перечень доходов, из которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

При определении размера алиментов будет учитываться весь доход гражданина, включая заработок от самозанятости, стриминга, маркетплейсов и других цифровых сервисов, уменьшенный на сумму налогов и страховых взносов.

В перечень также внесли доходы от выигрышей в казино, онлайн-казино, букмекерских конторах, стоимость абонементов, сертификатов и билетов, выплаты при заключении или продлении контрактов, доходы от аренды имущества и операций с токенами.

В пресс-службе правительства Белоруссии пояснили, что новый открытый перечень доходов позволит адаптировать систему к изменениям в экономике без постоянных корректировок и устранить правовые пробелы в долгосрочной перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре премьер-министр Белоруссии Александр Турчин сообщил о подготовке к регистрации первых криптобанков в стране.

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