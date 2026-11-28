СК: Следствие потребовало арестовать родителей погибшей от истощения девочки

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении каждого из них меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение СК.

В ведомстве добавили, что родители во время допроса признали свою причастность к смерти дочери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о планах отправить детей из этой семьи в санаторий.

В четверг в Вологде возбудили уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки в многодетной семье.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти ребенка.