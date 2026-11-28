Трамп изменил совместное заявление с генсеком НАТО по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретились 25 ноября в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. По итогам встречи Белый дом через пресс-пул американского лидера распространил совместное заявление, в котором говорилось о важности обеспечения как можно скорее мирного урегулирования украинского конфликта и предотвращения его разрастания, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

В первоначальной версии документа опасность разрастания конфликта связывалась с российскими действиями, которые намеренно или непреднамеренно могли привести к такому развитию событий. Заявление было опубликовано и на сайте Североатлантического альянса.

В четверг Трамп в соцсетях опубликовал совместное с Рютте заявление, однако упомянутая формулировка в нем изменена: предостережение от действий, ведущих к расширению конфликта, обращено не только к России, но и к Украине.

Представитель НАТО сообщил газете, что первоначальный документ был согласован обеими сторонами, то есть американский лидер изменил заявление в одностороннем порядке.

На мероприятии в Мар-а-Лаго Трамп не ответил на просьбу журналистов рассказать о подробностях встречи с Рютте. Дополнительную информацию Белый дом также не предоставил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и Рютте назвали состоявшуюся в Мар-а-Лаго встречу очень продуктивной.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил об отсутствии членства Украины в НАТО в актуальных планах урегулирования.

На прошлой неделе Трамп заявил о высоких шансах на урегулирование конфликта на Украине.