Выкуплено более половины билетов на первый концерт Macan после срочной службы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступление рэпера Macan (Андрея Косолапова) пройдет 1 декабря в Смоленске, и к настоящему моменту поклонники приобрели свыше половины билетов на это мероприятие, передает ТАСС.

Смоленский концерт станет первым в гастрольном туре музыканта после его возвращения со срочной службы. Косолапов служил в Балашихе, в Центре специального назначения «Витязь» Росгвардии.

В период прохождения службы артист отличился высокими показателями в боевой подготовке. За эти достижения он удостоился звания младшего сержанта, а также получил нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил прохождение срочной службы в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Во вторник музыкант получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.

Ранее рэпер Macan вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского дал клятву на верность России во время торжественной церемонии в Москве.