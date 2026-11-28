UKMTO: Вооруженные лица взяли под контроль грузовое судно у берегов Йемена

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел в 64 морских милях к юго-западу от йеменского города Бальхаф. «Капитан грузового судна сообщил, что в 06:30 на борт поднялись вооруженные посторонние лица», – передает ТАСС со ссылкой на UKMTO.

В настоящее время судно находится под контролем захватчиков. Британское ведомство отметило, что власти проинформированы об инциденте и проводят расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о приближении лодки с вооруженными людьми к танкеру у берегов Йемена.

В октябре к югу от йеменского города Моха танкер, вероятно, подвергся обстрелу.

Летом в Аденском заливе неизвестные злоумышленники захватили танкер и направили судно в сторону побережья Сомали.