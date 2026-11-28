Биолог посоветовал хранить живую новогоднюю елку на балконе или в гараже

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Идеальным местом для хранения ели до праздника является балкон или гараж, где поддерживается температура от нуля до плюс пяти градусов», – приводит слова Дмитрия Сафонова РИА «Новости».

В таких условиях дерево находится в спящем состоянии, меньше теряет влагу и дольше остается свежим. При сильном морозе ель не стоит оставлять на улице, чтобы она не подмерзла. В этом случае дерево необходимо перенести в прохладное помещение, например в коридор, избегая теплых комнат и размещения рядом с обогревателями.

Сафонов отметил, что особое внимание нужно уделить стволу ели. Специалист добавил, что по мере необходимости воду или песок следует увлажнять, что позволит сохранить хвою и свежесть дерева до праздника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба Московской Федерации профсоюзов объявила даты проведения главной новогодней елки страны в Кремле.

В понедельник пресс-служба управления делами президента сообщила о доставке главной елки России на Соборную площадь 9 декабря.

В начале ноября биолог Дмитрий Сафонов предупредил об опасности искусственных новогодних елей для аллергиков.