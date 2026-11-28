Японская компания Nintendo сохранила права на бренд Switch в РФ до 2036 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Регистрация охватывает восемь классов Международной классификации товаров и услуг, включая программы для видеоигровых устройств, картриджи, геймпады, канцелярию, а также рекламные услуги и предоставление онлайн-сервисов, передает ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.

Отмечается, что запущенные в 2017 году консоли серии Switch продолжают оставаться флагманской приставкой японской компании. С момента релиза приставки нового поколения Switch 2 в июне 2025 года в мире было реализовано около 25 млн устройств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее датский производитель игрушек Lego продлил действие исключительного права на одноименный товарный знак на русском языке до 2036 года.

Южнокорейская компания Samsung направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда для линейки коммерческих 3D-дисплеев.

Также сервис обмена сообщениями Telegram сохранил юридическую защиту своего названия и логотипа на территории России.