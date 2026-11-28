Путин назвал три главных тенденции в сфере ИИ

Первой тенденцией глава государства назвал переход искусственного интеллекта на качественно новый уровень самостоятельности, сообщает сайт президента России. По словам Путина, фундаментальные модели, которые еще несколько лет назад лишь отвечали на запросы пользователей, теперь становятся основой ИИ-агентов. Такие системы самостоятельно планируют работу, взаимодействуют с устройствами, анализируют информацию и исправляют ошибки.

«И что крайне важно – они не спрашивают разрешения на каждый следующий шаг, могут совершать его без команды, вне зоны внимания и контроля человека», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что ИИ-агенты граждан, компаний и учреждений уже начинают взаимодействовать друг с другом, заключать договоры и совершать платежи. Таким образом, по его словам, формируется агентная экономика, правила которой предстоит определить в России.

Вторая тенденция связана с выходом искусственного интеллекта за пределы цифровой среды. Путин пояснил, что нейросети учатся обрабатывать данные с камер, датчиков и лидаров. Разрабатываемые модели мира позволяют автономным системам прогнозировать события и выбирать действия в меняющихся условиях.

«Это приводит к тому, что роботы, беспилотный транспорт перестают быть пассивными инструментами в руках человека. Выполняют не просто последовательность команд, а принимают решения, реагируют на изменение ситуации», – сказал глава государства.

По его оценке, дальнейшее развитие этих возможностей может привести к революционным изменениям в различных отраслях. Для России, сталкивающейся с демографическими вызовами и дефицитом работников, такие технологии открывают возможность преодолеть ограничения и укрепить свой потенциал.

Третьей и, возможно, самой важной тенденцией Путин назвал расширение доступа к возможностям искусственного интеллекта. Он отметил, что даже простые модели постепенно осваивают задачи, которые прежде могли решать только передовые системы. «Для пользователя становится все более важным не число параметров фундаментальной модели, а как прикладное решение встроено в работу, какой результат оно дает и сколько стоит», – заявил президент.

По мнению главы государства, в обозримой перспективе значительную часть процессов будут обеспечивать более дешевые и компактные модели. Их можно будет запускать на небольших локальных серверах, компьютерах и мобильных устройствах. При этом компании уже все чаще передают рутинные задачи малым системам, используя несколько моделей разного уровня.

Одновременно стоимость создания самых передовых фундаментальных моделей продолжает расти. По словам президента, дефицит электроэнергии, сетевых мощностей и сложной компонентной базы становится ограничением технологической гонки, а преодоление этих барьеров требует новых масштабных инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о необратимости внедрения искусственного интеллекта в операционные и производственные процессы. В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил намерение Астаны перенять опыт России в сфере ИИ, цифровизации и кибербезопасности. В сентябре Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей ИИ.