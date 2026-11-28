Рэпер Macan завершил срочную службу в Центре спецназначения «Витязь»

Tекст: Дмитрий Зубарев

У военной части артиста встретили более 15 друзей и коллег, которые поздравили его с завершением службы. После этого музыкант уехал на новом автомобиле, специально привезенном для него, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос агентства о том, как прошла служба, Macan сказал: «Все хорошо, спасибо».

Во время службы рэпер прошел курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Он занимался охраной общественного порядка и обеспечением безопасности в Московском регионе.

Macan прибыл для прохождения службы по призыву в конце ноября прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рэпер Macan за время срочной службы в Росгвардии получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.

Ранее он вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского дал клятву на верность России во время торжественной церемонии в Москве.

Также его отец Кирилл Косолапов сообщил о прибытии музыканта на сборный пункт военного комиссариата.