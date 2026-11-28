В музее-заповеднике «Коломенское» открылся каток длиной 1,7 км

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каток повторяет изгиб Москвы-реки, его площадь составляет почти 13,5 тыс. квадратных метров, одновременно кататься могут около 2,5 тыс. человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт столичного правительства.

Главным украшением катка стала световая инсталляция «Звездное небо» – гирлянда из более чем 14 млн лампочек. На внутренних бортах установлено 1,8 тыс. светильников для подсветки льда. Вдоль набережной размещены 18 турникетных групп для удобного выхода на лед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве официальные новогодние каникулы проходили с 29 декабря по 11 января.

Также в городе открылись бесплатные и платные катки.

Кроме того, в Москве начали работать официальные елочные базары.