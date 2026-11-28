Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе профилактического мероприятия на трех стройках, в том числе на Пулковском шоссе, правоохранители проверили почти 200 человек, из которых 129 оказались мигрантами. В результате девять иностранных граждан доставили в полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Там уточнили, что в отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение режима въезда или пребывания в России по статье 18.8 КоАП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Петербурге более 30 иностранных граждан доставили в полицию по итогам рейда на стройке жилого комплекса.

В мае масштабный рейд на строительных площадках и восстанавливаемых фортах в городе выявил десятки нелегалов.

Ранее более 370 мигрантов доставили в отделы полиции после рейда по торговым точкам сети «Перекресток» в Петербурге и Ленинградской области.