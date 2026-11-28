Состояние третьего больного оспой обезьян в Петербурге оценили как стабильное

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Состояние стабильное», – рассказал представитель больницы агентству ТАСС.

О выявлении нового случая заболевания оспой обезьян в Петербурге сообщили 27 ноября в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области. Заболевший вернулся из туристической поездки. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

26 ноября управление сообщало о выявлении двух случаев заболевания оспой обезьян. Заболевших госпитализировали, врачи также оценивают их состояние как стабильное. В экстренных службах сообщили, что у пациентов подтвержденный диагноз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу академик РАН Геннадий Онищенко назвал основными симптомами оспы обезьян температуру, головные и мышечные боли, головокружение, рвоту и сыпь.

В пятницу в Петербурге выявили очередной случай заболевания оспой обезьян у местного жителя.

В четверг управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации двух человек с подозрением на оспу обезьян.