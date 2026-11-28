Академик Онищенко назвал температуру и сыпь главными симптомами оспы обезьян

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Клиническая картина оспы обезьян включает температуру, головные и мышечные боли, головокружение, рвоту. Есть определенное сходство с натуральной оспой, тоже сыпь, но немножко не такая, какая была при натуральной оспе», – заявил Онищенко, передает РИА «Новости».

По его словам, опыт ликвидации натуральной оспы в России позволит при необходимости разработать препараты и вакцины для лечения и профилактики этого заболевания.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфоузлов с последующим распространением сыпи. Заболевание потенциально опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Геннадий Онищенко предупредил об активном распространении вируса за пределами Африки.

В пятницу Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о выявлении очередного случая заболевания оспой обезьян у местного жителя.

Двух человек госпитализировали в Петербурге из-за заражения инфекцией.