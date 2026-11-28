«Единая Россия» призвала усилить экологический контроль на Байкале

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Туристическая инфраструктура должна расти вместе с ответственностью. Достроить качественные очистные сооружения, вести мониторинг воды, вовремя информировать граждан и беречь природу – не дополнение, а условие развития», – приводит слова Мункожаргалова ТАСС.

Он отметил, что поводом для заявления стали данные ученых об обнаружении в Байкале и водохранилищах Ангары цианобактерий, которые могут вырабатывать опасные микроцистины и сакситоксины. Очаги их активности выявлены в районах с высокой туристической нагрузкой.

Сохранение озера отвечает курсу на защиту природного наследия, отметил депутат. Он подчеркнул, что «Единая Россия» готова поддерживать решения для баланса между туризмом и сохранением природы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий научный сотрудник Геологического института СО РАН Евгений Кислов сообщил о сохранении чистоты Байкала вопреки распространению выделяющих токсины цианобактерий.

В тот же день правительство России предложило доработать законопроект о регулировании численности бакланов для сохранения экосистемы озера.

Во вторник эколог Елена Шаройкина заявила о необходимости всесторонней оценки последствий для Байкала до принятия решения о строительстве ГЭС в Монголии.