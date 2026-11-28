Tекст: Дмитрий Зубарев

Мероприятие проходит в Музее императорской печи династии Южная Сун. На выставке представлено более 100 работ Императорского фарфорового завода, основанного в 1744 году в Петербурге, передает ТАСС.

Экспозиция охватывает историю предприятия с середины XVIII века до наших дней. Посетители могут увидеть чайные сервизы с сетчатым узором, посуду в красно-золотой гамме и работу «Хлеб наш насущный», изображающую буханку черного хлеба в фарфоре. Один из разделов выставки посвящен наследию авангарда, в том числе идеям Казимира Малевича.

Ханчжоуский Музей императорской печи династии Южная Сун расположен на месте старинных гончарных мастерских, где создавался фарфор для императорского двора. Выставка продлится до 31 мая 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские коллекционеры проявили интерес к изделиям Фаберже и императорскому фарфору.

Ранее созданный по дизайну Казимира Малевича супрематический чайный набор продали на аукционе в Стокгольме почти за 3 тыс. долларов.

Также инженер Пэн Пай преподнес президенту России Владимиру Путину уникальный лялинский фарфор во время встречи в Пекине.