Кабмин направит 35 регионам 5,8 млрд рублей на компенсации за ЖКУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России выделило около 5,8 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан, в том числе инвалидам и ветеранам боевых действий, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, средства направлены регионам, которые заявили о потребности в дополнительном финансировании. Благодаря субвенциям из федерального бюджета компенсацию стоимости ЖКУ в размере до 50% получат ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Финансирование выделено в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев заявил о праве россиян на субсидию при превышении допустимой доли расходов семьи на коммунальные услуги.

Также партия ЛДПР выступила с инициативой об автоматическом оформлении льгот на оплату коммунальных услуг для пожилых граждан.

Кроме того, российские парламентарии утвердили доставку счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде через портал «Госуслуги».