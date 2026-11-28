Tекст: Тимур Шайдуллин

«Около 71% опрошенных хотя бы в некоторых ситуациях выбирают возвратный авиабилет. Остальные 29% предпочитают сэкономить и купить невозвратный», – приводит РИА «Новости» данные исследования.

Отмечается, что 20% респондентов выберут возвратный тариф при доплате не более 10%, еще 4% согласны заплатить до 30%, а 6% россиян почти всегда покупают билеты с гибкими условиями.

Аналитики сервиса напомнили, что возвратный билет не гарантирует получение всей суммы обратно. Пассажирам рекомендуют проверять правила тарифа: условия отмены, сборы авиакомпании, сроки отказа от поездки и возможность переноса даты.

«Если даты поездки еще не определены или билет покупают задолго до вылета, небольшая доплата может оказаться оправданной. Когда планы уже закреплены, а разница между тарифами велика, невозвратный вариант может быть выгоднее», – добавили в компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца были разобраны основания для выплаты компенсации за задержку или отмену авиарейса.

В октябре РЖД ввели прогрессивную шкалу сборов за возврат билетов на поезда дальнего следования.

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала условия полного возврата денег за тур.