Представляющие Германию Хазе и Володин выиграли этап Гран-при Японии в парах

Tекст: Тимур Шайдуллин

За две программы фигуристы получили 213,08 балла, передает ТАСС. В тройку лидеров также вошли японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (195,69 балла), а также представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин (178,39).

По итогам турнира сформировался состав участников финала Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В нем примут участие Хазе – Володин, Нагаока – Моригучи, представители Грузии Анастасия Метелкина – Лука Берулава, канадцы Лиа Перейра – Треннт Мишо, немцы Анника Хокке – Роберт Кункель, Алиса Ефимова – Михаил Митрофанов из США. Состязание состоится с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

ISU допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский фигурист Илья Малинин обновил мировой рекорд в короткой программе на этапе серии Гран-при в Токио.

На прошлой неделе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) квалифицировалась в финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

В середине месяца Малинин стал победителем этапа Гран-при ISU в США.